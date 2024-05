Lotyšsko zlomilo Francúzsko v predĺžení, opäť rozhodol Daugavinš

B-skupina:

Lotyšsko - Francúzsko 3:2 po predĺžení (0:1, 0:0, 1:2 - 1:0)



Góly: 43. Abols (Freibergs, Dzierkals), 52. Rob. Bukarts (Daugavinš, Jaks), 65. Daugavinš - 17. Da Costa (Auvitu, Bertrand), 57. Bellemare (Da Costa). Rozhodcovia: Heikkinen (Fín.), Bjork – Yletyinen (Švéd.), Ondráček (ČR), vylúčení: 2:5 na 2 min., navyše Batna (Lot.) 5 min. + 10 min OT za pichnutie, Gallet (Fr.) 5 min. + 10 min. OT za faul lakťom, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 8525 divákov.



Lotyšsko: Merzlikins - Zile, Jaks, Čukste, Freibergs, Komuls, Mamčics, Cibulskis - Daugavinš, Abols, Dzierkals - Rob. Bukarts, Batna, Krastenbergs - Indrašis, Egle, Rih. Bukarts - Tralmaks, Ansons, Gavars

Francúzsko: Junca - Gallet, Auvitu, Cantagallo, Chakiachvilli, Llorca, Crinon, Thiry - T. Bozon, Da Costa, Bertrand - Perret, Bellemare, Treille - Rech, Boudon, Simonsen - K. Bozon, Claireaux, Dair

Ostrava 12. mája (TASR) - Hokejisti Lotyšska zvíťazili nad Francúzskom 3:2 po predĺžení vo svojom druhom zápase v "slovenskej" B-skupine MS. O ich triumfe rozhodol sekundu pred koncom predĺženia Kaspars Daugavinš, ktorý strelil víťazný gól v predĺžení aj v predošlom zápase proti Poľsku.Lotyši nastúpia na ďalší duel v utorok 14. mája od 16.20 h proti Kazachstanu. Francúzi budú hrať v rovnaký deň od 20.20 h proti Poľsku.Od úvodu sa hral vyrovnaný hokej, v ktorom dominovali defenzívy. Dôležitý moment priniesla 16. minúta, keď Lotyš Batna dostal trest na 5 minút a strele Da Costu pomohol do lotyšskej bránky nešťastný teč Mamčicsa - 0:1. Druhá tretina bola nerozhodná dianím na ľade a aj gólovo. Hoci v nej Lotyši postupne prevzali iniciatívu, Francúzi obetavo bránili a aj zásluhou brankára Juncu mali tesný náskok. Prišli oň v 43. minúte, keď Abols v protiútoku zblízka usmernil Freibergsovu strieľanú prihrávku - 1:1. V 51. minúte dostal Gallte vyšší trest za faul lakťom a Roberts Bukarts v presilovke poslal Lotyšov do vedenia - 2:1. Junca krátko na to zmaril niekoľko šancí súpera a Bellemare v 57. minúte dorazil puk po strele Da Costu - 2:2. Lotyši sa v predĺžení dostali k presilovke, no o triumfe rozhodli až po nej, keď Daugavinš potrestal chybu Boudona - 3:2.