Lotyšsko zváži bojkot OH 2024, ak budú môcť súťažiť Rusi

Riga 1. februára (TASR) - Lotyšsko zváži bojkot budúcoročných OH v Paríži, ak sa na nich po ruskej invázii na Ukrajinu budú môcť zúčastniť športovci z Ruska a Bieloruska. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v súčasnosti pracuje na návrhu, ktorý by umožnil ruským a bieloruským športovcom súťažiť pod neutrálnou vlajkou.



"Keby sa olympijské hry konali teraz a ruskí a bieloruskí športovci by sa mohli na nich zúčastniť, lotyšský tím by neprišiel," povedal pre lotyšskú verejnoprávnu televíziu prezident Lotyšského olympijského výboru Žoržs Tikmers. Informáciu priniesla agentúra AP.



MOV vylúčil vlani ruských a bieloruských športovcov v dôsledku vojenskej invázie na Ukrajinu z veľkej väčšiny medzinárodných podujatí. Kým po začiatku invázie odporučil všetkým športovým federáciám, aby športovcov z týchto krajín taktiež vylúčili zo svojich podujatí, minulý týždeň vyzval, aby sa so všetkými zaobchádzalo rovnako bez ohľadu na to, aký pas vlastnia. V platnosti nechal zákaz organizovania a podpory medzinárodných podujatí v Bielorusku a Rusku zo strany medzinárodných športových zväzov. Olympijská rada Ázie (OCA) medzičasom ponúkla Rusom a Bielorusom možnosť súťažiť na tohtoročných Ázijských hrách, kde sa môžu na budúcoročné OH kvalifikovať.