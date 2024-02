Lotyšský parlament zakázal národným tímom súťažiť proti Rusom

Riga 1. februára (TASR) - Lotyšský parlament vo štvrtok schválil pozmeňujúci návrh, ktorým zakázal svojim národným športovým tímom súťažiť s Ruskom a Bieloruskom na znak solidarity s Ukrajinou. Bývalý štát Sovietskeho zväzu, člen NATO a EÚ, je verným podporovateľom Ukrajiny, odkedy Rusko pred takmer dvoma rokmi napadlo túto krajinu.



Novela zákona o športe zakazuje hokejovým, futbalovým, basketbalovým a iným národným tímom hrať proti Rusku a jeho spojencovi Bielorusku bez ohľadu na to či súťažia pod vlastnou, alebo neutrálnou vlajkou. Zákonodarcovia schválili aj ďalšiu novelu, ktorá zakazuje organizátorom športových podujatí v Lotyšsku pozývať ruské a bieloruské reprezentácie. "Hlavným cieľom pozmeňujúcich návrhov je zopakovať solidaritu Lotyšska s Ukrajinou a zablokovať akékoľvek pokusy Ruska legitimizovať svoje vojnové zločiny mierovými prostriedkami, ako sú športové podujatia," povedal pred hlasovaním zákonodarca Davis Martinš Daugavietis, šéf parlamentného podvýboru pre šport.



Opatrenie schválil 100-členný parlament 74 hlasmi, proti hlasovalo 11 poslancov. Ak sa lotyšské tímy dostanú do pozície, že budú súťažiť napríklad s Ruskom alebo Bieloruskom na olympijských hrách v Paríži v roku 2024, podľa nového zákona im to bude zakázané. Mnohí lotyšskí športovci tiež uvažovali o bojkote OH, ak bude Rusom umožnená účasť.



Úradujúci olympijskí šampióni v basketbale 3x3, ktorí sú z Lotyšska, uviedli, že ich tím sa na OH v Paríži nezúčastní, ak sa na nich zúčastnia ruskí športovci.