Lotyšský útočník Egle novou posilou Slovana Bratislava

Bratislava 31. mája (TASR) - Novou posilou hokejistov HC Slovan Bratislava sa stal lotyšský reprezentant Haralds Egle. Dvadsaťosemročný útočník, ktorý sa v národnom drese predstavil aj na uplynulých MS v Česku, prichádza do hlavného mesta po pôsobení v Liptovskom Mikuláši.



Egle je po Liamovi Pecararovi a Senovi Acolatsem zatiaľ tretí legionár, s ktorým vedenie bratislavského klubu počíta pre najbližšiu extraligovú sezónu. "Haralds je dynamický typ útočníka, ktorý dokáže rovnocenne nastupovať na krídle, ako aj na centri. Má kvalitnú strelu a zmysel pre kombinačnú hru. Dlhšie sme ho sledovali, podľa môjho názoru má za sebou zatiaľ svoju najlepšiu sezónu, v ktorej odohral aj najviac zápasov na medzinárodnom fóre. Rátame s ním do prvých dvoch útokov a veríme, že u nás bude ďalej výkonnostne rásť," povedal pre klubový web športový riaditeľ Slovana Rostislav Dočekal.



Lotyšský útočník hokejovo vyrastal v tíme Metalurgs Liepaja. Už vo veku 15 rokov odišiel do zámoria, kde nastupoval v juniorskej USHL, univerzitnej NCAA i farmárskej AHL v drese Manitoby Moose. V sezóne 2020/2012 hral za DVTK Miškovec v období, keď maďarský tím účinkoval v najvyššej slovenskej súťaži. Potom si vyskúšal pôsobenie vo Švajčiarsku v mužstvách SC Langenthal a SCL Tigers. Odtiaľ viedli jeho kroky do Liptovského Mikuláša. V minulom ročníku odohral za Liptákov v základnej časti 49 zápasov so ziskom 39 bodov (11+28), v piatich dueloch v predkole play off pridal gól a tri asistencie. S celkovo 43 bodmi bol najproduktívnejší hráč Mikuláša. Na nedávno skončených MS nastúpil v šiestich zápasoch a strelil jeden gól, keď skóroval do siete Kazachstanu. V reprezentačnom A-tíme má na konte dokopy 19 štartov a štyri presné zásahy.