Slovákov do haly nepustili, nedostanú sa ani na USA

Riga 1. júna (TASR) - Napriek upozorneniam lotyšských organizátorov, že do hľadiska sa od 1. júna dostanú len domáci fanúšikovia, na zápas Slovenska s Českom sa chceli dostať aj Slováci. Martin a Silvia sú v Rige už od štvrtka a chceli naživo vidieť posledné vystúpenie Slovákov v základnej A-skupine. Domáci organizátori však boli nekompromisní.



Manželia prišli do Rigy osláviť výročie svadby, nedávno mali obaja aj narodeniny. "My sme neustále sledovali každú stredu opatrenia v Lotyšsku, lebo zhruba v takom časovom horizonte sa rozhodovalo o opatreniach. Keď sme sem prišli, tak sa zmenili k horšiemu, tak ich aj sprísnili. My sme mali mať v hoteli k dispozícii aj welness, ale tým, že sa sprísnili opatrenia, sme ho nemohli využívať. Ale keď sme ešte boli na Slovensku, tak sa opatrenia uvoľňovali. Áno išli sme do rizika, ale situácia sa až zhoršila po našom príchode," konštatovala mladomanželka v rozhovore s vyslaným redaktorom TASR.



Po rozhodnutí lotyšskej vlády, že sa do hľadiska dostanú od 1. júna domáci fanúšikovia, skúsili manželia so Slovenska šťastie. Vstupenky im predali, ale obaja zostali stáť iba pred arénou. "Máme štyri covid pasy. Slovenský, európsky a lotyšský. Ale domáci usporiadatelia požadovali nejakí novší, k nemu údajne nemali informácie a metodiku. My sa nehneváme, ale nerozumiem, prečo nám predali lístky, keď nás nepustili. Mám pocit, že si z nás urobili bláznov. Bol tam ešte s nami aj Slovák, ktorý žije v Lotyšsku, ale tiež ho nepustili, hoci všetko mal. To je tak trochu hanba pre usporiadateľskú krajinu. Jeden z usporiadateľov nám odporučil, aby sme sa odvolali na nejkom webe, že nás možno pustia. Ale to bolo 15 minút pred zápasom a to už nám nebolo nič platné. Škoda, lebo sme mohli sedieť niekde v krčme a pozerať televíziu. Som sklamaný, lebo mali nám už pri kupovaní lístkov povedať, že sa na štadión nedostaneme," uviedol hokejový fanúšik, ktorý chodí na svetové šampionáty už od roku 2012. "Keď sme išli na MS do Bieloruska, pamätám si, že prezident Lukašenko vtedy povedal, že lístok na hokej bude platiť ako vízum. Mali nám teraz jasne povedať, že si lístky kupujeme zbytočne."



Podmienky na vstup do hľadiska však Lotyši vymedzili celkom jasne a aj slovenský veľvyslanec v Rige Ladislav Babčan vyzval prostredníctvom TASR svojich krajanov, aby do dejiska MS necestovali, hoci na štvrťfinále proti USA by iste radi prišli masy priaznivcov. "Podľa rozhodnutia vlády Lotyšska sa na štadióny od 1. júna dostanú len občania a rezidenti Lotyšska, a to tiež len po prekonaní COVID-19 alebo plnom vakcinačnom cykle. Zahraniční návštevníci majú vstup zakázaný, s výnimkou občanov Veľkej Británie a Fínska ako účastníkov šampionátu, keďže tieto krajiny vláda Lotyšska označila dodatočne za bezpečné vzhľadom na nízku incidenciu. Navyše sa do Lotyšska od februára dá legálne dostať jedine vo výnimočných prípadoch, napríklad pohreb, zamestnanie, či štúdium. Krajina zatiaľ zostáva pomerne uzavretá pred vonkajším svetom. Všetkých domácich fanúšikov pri vstupe na štadión prísne kontrolujú a iných jednoducho nepustia."