Lovaš obsadil na turnaji v Lašku 3. priečku
Autor TASR
Laško 14. mája (TASR) - Slovenský parastolný tenista Peter Lovaš vybojoval 3. priečku na turnaji ITTF World Para Elite v slovinskom Lašku. V skupine TT2 bol nad jeho sily až v semifinále Pak Džin-čol z Kórejskej republiky, ktorému podľahol 0:3 na sety.
Druhý zo slovenských zástupcov v súťaži Ján Riapoš sa dostal do štvrťfinále, v ktorom nestačil na Poliaka Rafala Czupera 0:3. Na turnaji sú ešte na programe súťaže v štvorhrách a miešaných štvorhrách. Informoval web paralympic.sk.
