ĎALŠÍ ÚSPECH: Lovaš s Riapošom získali zlato v parastolnom tenise

Peter LOVAŠ, Ján RIAPOŠ (SR-5) - Džang Jong-džin, Pak Sung-džu (Kór.rep.-1) 3:1 (12, -7, 7, 8)

Paríž 31. augusta (TASR) - Slovenskí reprezentanti v parastolnom tenise Peter Lovaš a Ján Riapoš vybojovali na PH 2024 v Paríži zlato vo štvorhre. V sobotnom finále kategórie MD4 zdolali najvyššie nasadený pár Džang Jong-džin, Pak Sung-džu z Kórejskej republiky 3:1 na sety. Lovaš s Riapošom získali pre Slovensko druhú zlatú medailu v Paríži, už predtým v sobotu triumfoval paracyklista Jozef Metelka v stíhacích pretekoch na 4000 m.Pre Riapoša to bolo už šieste paralympijské finále, do svojej zbierky pridal piate zlato. Lovaš sa teší z najcennejšieho kovu hneď vo svojej paralympijskej premiére. Vo štvorhre boli nasadení ako číslo päť.Lovaš s Riapošom dokázali v Paríži zdolať tretí i druhý nasadený pár, keď v oboch dueloch potrebovali až päť setov. V semifinále zvíťazili nad kórejským tandemom Ča Su-jong, Pak Džin-čol 3:2. Vo finále proti svetovým jednotkám začali výborne, v prvom sete viedli 10:7 a hoci sa súper dokázal dostať späť do hry, Slováci zvládli koncovku, využili v poradí 4. setbal a uchmatli set pre seba. V druhom Kórejčania herne pridali a dokázali vyrovnať skóre duelu na 1:1. V ďalších dvoch setoch sa v dôležitých chvíľach prejavili skúsenosti Riapoša. Slovenskí reprezentanti ich vyhrali 11:7 a 11:8 a mohli oslavovať zisk zlatých medailí.