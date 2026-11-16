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Lovaš, Trávniček a Kánová postúpili do štvrťfinále dvojhry

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Na snímke slovenský reprezentant v parastolnom tenise Peter Lovaš. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Medzi osmičku najlepších prenikla medzi ženami v kategórii WS3 aj Alena Kánová, ktorá zdolala Brazílčanku Joyce de Oliveirovú 3:2.

Autor TASR
Pattaya 16. novembra (TASR) - Slovenskí reprezentanti v parastolnom tenise Peter Lovaš a Boris Trávniček postúpili do štvrťfinále dvojhry na majstrovstvách sveta v Thajsku. Lovaš v kategórii MS2 zdolal Kórejčana Pak Čin-čchola 3:0 na sety, zatiaľ čo Trávniček vyradil v zlúčenej kategórii MS4-5 druhého nasadeného Nóra Tommyho Urhauga 3:1.

Medzi osmičku najlepších prenikla medzi ženami v kategórii WS3 aj Alena Kánová, ktorá zdolala Brazílčanku Joyce de Oliveirovú 3:2. Vo štvrťfinále v kategórii WS2 však skončila Eva Matovčíková, ktorá prehrala s Ťing Liou z Číny 0:3.



MS v parastolnom tenise:

muži

MS2 - osemfinále:

Peter LOVAŠ (SR) - Pak Čin-čchol (Kór.) 3:0 (5, 17, 9)



MS4-5 - osemfinále:

Boris TRÁVNIČEK (SR) - Tommy Urhaug (Nór.) 3:1 (9, -9, 11, 10)



ženy

WS2 - štvrťfinále:

Ťing Liou (Čín.) - Eva MATOVČÍKOVÁ (SR) 3:0 (5, 2, 1)



WS3 - osemfinále:

Alena KÁNOVÁ (SR) - Joyce de Oliveirová (Bra.) 3:2 (3, -8, -1, 9, 10)
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