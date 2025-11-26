< sekcia Šport
Lovašová a Bóna prešli cez štvrťfinále a majú isté medaily
Autor TASR
Budapešť 26. novembra (TASR) - Slovenská výprava prinesie z majstrovstiev Európy do 23 rokov v Budapešti s určitosťou dve medaily. Postarali sa o ne Bibiana Lovašová a Juraj Bóna, ktorí sa v stredu prebojovali do semifinále a majú tak istý minimálne bronz.
Lovašová uspela vo štvrťfinále kategórie do 57 kg, keď zdolala domácu pästiarku Rebeku Dobosovú jednoznačne 5:0. Bóna zvíťazil vo vyrovnanom štvrťfinále do 65 kg nad Rumunom Arunom Tudoroiuom 3:2 na body. Obaja si tak postupom do piatkového semifinále zabezpečili istú medailu. „Lovašová dominovala technicky celý zápas a súperku hnanú domácim publikom k ničomu nepustila. Vyhrala suverénne všetky kolá 5:0 a v poslednom dostala súperku aj dvakrát do počítania. V semifinále sa stretne s hlavnou favoritkou jej váhy, striebornou medailistkou z OH v Paríži Juliou Szeremetou z Poľska a Jura čaká reprezentant Bulharska Viktorio Iliev,“ uviedla na sociálnych sieťach Slovenská boxerská federácia.
