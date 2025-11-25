Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lovašová postúpila do štvrťfinále kategórie do 57 kg

Účasť na šampionáte sa skončila pre jej krajanku Tamaru Kubalovú, ktorá vo štvrťfinále do 65 kg prehrala s vlaňajšou majsterkou Európy do 19 rokov Avou Henryovou z Írska tesne 2:3 na body.

Budapešť 25. novembra (TASR) - Slovenská reprezentantka v boxe Bibiana Lovašová postúpila do štvrťfinále kategórie do 57 kg na ME do 23 rokov v Budapešti. V utorkovom súboji si poradila so Španielkou Andreou Fernandezovou Cardenasovou jednoznačne 5:0 na body.

V boji o medailu nastúpi Lovašová v stredu proti domácej Rebeke Dobosovej. V akcii bude aj Juraj Bóna, ktorý si vo štvrťfinále do 65 kg zmeria sily s Rumunom Arunom Tudoroiuom.
