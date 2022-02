Love v závere rozhodol o víťazstve Clevelandu nad Charlotte

NBA - sumáre:



Dallas Mavericks - Philadelphia 76ers 107:98 (24:33, 29:30, 32:15, 22:20)



najviac bodov: Dončič 33 (15 asistencií, 13 doskokov), Bullock 20, Brunson 19 - Embiid 27 (13 doskokov), Maxey 18, T. Harris a Niang po 13





Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder 93:96 (19:21, 31:25, 26:29, 17:21)



najviac bodov: McCullum a Simons po 19, Nurkič 14 (16 doskokov) - Dort 23, Giddey 16, Diakite 12





Detroit Pistons - Boston Celtics 93:102 (16:28, 15:18, 25:32, 37:24)



najviac bodov: Bey a Diallo (14 doskokov) po 21, K. Hayes 11 - Tatum 24, Brown 13, Richardson 12





Charlotte Hornets - Cleveland Cavaliers 101:102 (31:22, 15:30, 19:24, 36:26)



najviac bodov: Rozier 24, Oubre 21, LaMelo Ball 15 - J. Allen 29 (22 doskokov), Love 25 (6 trojok), Goodwin 12





Indiana Pacers - Chicago Bulls 115:122 (33:40, 29:25, 28:28, 25:29)



najviac bodov: LeVert 42, Taylor 21 (14 doskokov), D. Washington 17 - Vučevič 36 (17 doskokov), DeRozan 31, Javonte Green 16





Toronto Raptors - Atlanta Hawks 125:114 (39:28, 21:31, 36:27, 29:28)



najviac bodov: Siakam 33, VanVleet 26 (11 asistencií), Trent 19 - J. Collins a Hunter po 23, Young 22 (13 asistencií)





San Antonio Spurs - Houston Rockets 131:106 (33:25, 24:29, 40:23, 34:29)



najviac bodov: K. Johnson 28, Pöltl 21 (10 doskokov), McDerrmott a D. Murray po 19 - Christopher 23, Sengün 18, Wood 13 (11 doskokov)





Denver Nuggets - New Orleans Pelicans 105:113 (29:27, 23:24, 30:31, 23:31)



najviac bodov: Jokič 25 (12 doskokov), Monte Morris 19, Barton 17 - H. Jones 25, Ingram 23 (12 asistencií), J. Hayes 22 (11 doskokov)





Utah Jazz - Brooklyn Nets 125:102 (33:24, 35:23, 37:26, 20:29)



najviac bodov: Mitchell 27 (6 trojok), Bojan Bogdanovič 19 (11 doskokov), Paschall 16 - Thomas 30, Irving 15, Bembry 13



New York 5. februára (TASR) - Basketbalisti Clevelandu Cavaliers vydreli v noci na sobotu v NBA na palubovke Charlotte Hornets víťazstvo 102:101.V divokom zápase hostia prehrávali o 10 bodov, duel však dokázali otočiť a v štvrtej štvrtine viedli o 17 bodov, no sľubný náskok stratili. Presne 1,2 sekundy pred koncom napokon rozhodol o triumfe Cavaliers dvoma premenenými trestnými hodmi Kevin Love. Jarrett Allen prispel k výhre 29 bodmi a 22 doskokmi.Najlepší tím Východnej konferencie Chicago zvíťazil na palubovke Indiany 122:115. Čiernohorský pivot Nikola Vučevič dokonale využil, že domácim chýbal nielen Domantas Sabonis, ale aj ďalší traja pivoti. Pripísal si sezónne maximum 36 bodov a pridal aj 17 doskokov. "," vyzdvihol Vučeviča tréner Chicaga Billy Donovan. Hlas prevzala TASR z AP. V drese Pacers sa prekonával krídelník Caris LeVert, no ani jeho najlepší strelecký zápis v ročníku 42 bodov nestačil. Tabuľka východu je mimoriadne nabitá, Chicago vedie iba o pol zápasu pred Miami a o jeden a pol pred Clevelandom a Milwaukee.Naďalej sa trápi Brooklyn, ktorý v Utahu prehral už siedmy duel za sebou. Jazz mohli opäť zaradiť do zostavy Donovana Mitchella, ktorý musel prejsť zdravotným protokolom po podozrení na otras mozgu. Návrat na palubovky oslávil 27 bodmi. "," pripomenul asistent Alex Jensen, ktorý musel zastúpiť hlavného trénera Quina Snydera. Ten je v izolácii.Nets sa čerstvo museli zaobísť bez Jamesa Hardena, ktorý má problémy so stehenným svalom. Pre zranenia chýbajú už zo základnej zostavy Kevin Durant, Joe Harris, či LaMarcus Aldridge. "," hľadal povzbudivé slová tréner Brooklynu Steve Nash.Súboj popredných tímov z rozdielnych konferencií sa skončil výhrou Dallasu nad Philadelphiou 107:98. Svoje kvality predviedol opäť Luka Dončič, keď zaznamenal triple double 33 bodov, 15 asistencií a 13 doskokov. Hosťom nestačilo 27 bodov a 13 doskokov Joela Embiida. "," pochvaľoval si slovinský rozohrávač podľa AFP.New Orleans prekvapujúco zvíťazil v Denveri 113:105. Pelicans bojujú o účasť vo vyraďovacej časti a už sú pod čiarou iba o pol zápasu za Portlandom. V drese San Antonia sa po jeden a pol roku vrátil na palubovky pivot Zach Collins, ktorý absolvoval dve operácie nohy. Pripísal si 10 bodov a Spurs zdolali Houston 131:106.