Lovren po prehre v Portugalsku: Toto nebolo Chorvátsko, aké poznám

Porto/Štokholm 6. septembra (TASR) - Chorvátski futbalisti predviedli v Porte odovzdaný výkon a v úvodnom vystúpení novej edície Ligy národov si z pôdy obhajcu trofeje odniesli prehru rozdielom triedy 1:4. Portugalci sa bez problémov vyrovnali s absenciou ich kapitána a topkanoniera Cristiana Ronalda, ktorý chýbal pre infekciu v palci na nohe.



Dominovali od začiatku zápasu, pričom v prvom polčase prestrieľali súpera 15:2. Chorváti mali viackrát šťastie, kapitulovali až v 41. minúte po exportnej strele Joaa Cancela. Obraz hry sa po zmene strán nezmenil, Chorváti vzadu čakali na "popravu" a domáci si poľahky vybudovali trojgólový náskok. V závere sa presadili aj hostia, ale na zásah Bruna Petkoviča vzápätí odpovedal Andre Silva a stanovil konečný výsledok. "Toto nebolo Chorvátsko, aké poznám. Dovolili sme súperovi, nech si s nami robí, čo chce. Chýbal nám dôraz, štart na loptu. Prepadli sme ako tím. Po prvom polčase mohlo byť pokojne 0:4. Naozaj v tejto chvíli neviem vysvetliť, prečo sme sa prezentovali takýmto výkonom. Isté je, že takto nemôžeme ďalej pokračovať," krútil hlavou chorvátsky stopér Dejan Lovren.



Tréner Portugalska Fernando Santos si výhru nad vicemajstrami sveta cenil najmä preto, že jeho mužstvo bolo po celý čas pánom na ihrisku. Portugalci prestrieľali súpera 26:5 a aj v ďalších štatistických ukazovateľoch mali navrch. "V tréningovom procese sa hráči ukazovali vo veľmi dobrom svetle, ale netušili sme, ako to vypáli na ihrisku. Dlhý výpadok sa mohol podpísať pod hráčov oboch tímov, nik nevedel, v akej forme sa ukážu. My sme sa s tým vyrovnali vskutku výborne. Proti silnému súperovi sme podali 100-percentný výkon, nič sme nepodcenili a zaslúžene sme zvíťazili," citoval Santosa oficiálny web UEFA.



V druhom stretnutí 3. skupiny A-divízie získali Francúzi tri body vo Švédsku vďaka Kylianovi Mbappemu, ktorý po individuálnej akcii prekvapil z uhla brankára Robina Olsena. V nadstavenom čase mohli úradujúci majstri sveta pridať aj druhý gól, ale Antoine Griezmann z pokutového kopu prestrelil bránku. Francúzi nastúpili v rozostavení 3-4-1-2 s tromi obrancami a Antoineom Griezmannom na podhrotovej pozícii, pričom tento systém im svedčal. Tréner Didier Deschamps bol spokojný, aj keď chybičky krásy neunikli jeho pozornosti: "Tri body nás tešia, ale nie všetko fungovalo perfektne. Najmä v ofenzíve som očakával väčšiu aktivitu, no hrali sme proti kvalitnému súperovi, ktorý zodpovedne bránil. Nový systém zatiaľ funguje celkom dobre, skúšali sme ho už proti Albánsku, ale odvtedy uplynulo veľa času a najmä teraz v Štokholme hrali niektorí noví hráči."



Jeho tím odplatil Švédom prehru 1:2, ktorú utrpel v júni 2017 v kvalifikácii MS. Domáci tréner Janne Andersson priznal, že ho tesná prehra škrie. "Boli sme blízko k zisku bodu, ktorý by mal pre nás cenu zlata. Hrali sme s Francúzmi vyrovnanú partiu, napokon sa však prejavili väčšie skúsenosti súpera." V utorok si "Les Bleus" v repríze finále MS 2018 zmerajú sily s Chorvátmi, Portugalcov čaká v 2. kole Ligy národov súboj vo Švédsku.