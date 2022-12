Lovren podal žalobu na médiá, ktoré ho obvinili zo sympatií k fašizmu

Záhreb 24. decembra (TASR) - Chorvátsky futbalista Dejan Lovren podal žalobu na médiá, ktoré ho obviňujú zo sympatií k fašizmu. Uviedol to portál 24.sata.hr.



Obranca na večierku po návrate Chorvátov z majstrovstiev sveta v Katare spieval pieseň "Ready for the Motherland", ktorá je považovaná za hymnu chorvátskych nacionalistov. Hráč sa odmietol za čin ospravedlniť. Futbalistu obvinili aj z používania nacistických gest. "Hanba pre noviny, ktoré píšu, že som ukázal fašistické pozdravy. Už som podal žaloby. Som patriot a reprezentujem svoju krajinu. Nikdy som nevyzýval k násiliu a nenávisti."