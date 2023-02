Lovren ukončil reprezentačnú kariéru: Nastal čas, aby som sa rozlúčil

Záhreb 23. februára (TASR) - Chorvátsky futbalista Dejan Lovren ukončil vo veku 33 rokov reprezentačnú kariéru. Vo štvrtok vyhlásil, že toto rozhodnutie urobil po dlhom zvažovaní.



"Nastal čas, aby som sa definitívne rozlúčil s chorvátskym národným tímom. Ako dieťa som sníval o tom, že budem hrať na veľkých turnajoch a oblečiem si červeno-biely dres. Keď som si ho prvýkrát obliekol vo veku deväť rokov, cítil som sa, akoby som mal na sebe plášť Supermana," uviedol Lovren vo vyhlásení, ktoré zverejnila Chorvátska futbalová federácia.



Tréner "vatreni" Zlatko Dalič označil 33-ročného obrancu Olympique Lyon za jedného z ťahúňov schopného motivovať celý tím. "Vo svojej kariére čelil množstvu kritiky a nedôvery, ale vždy bol impozantný bojovník, ktorý môže byť veľmi hrdý na to, čo dosiahol," citovala Daliča agentúra AFP.



Lovrenova medzinárodná kariéra trvala 14 rokov. Stopér bol súčasťou najväčších úspechov Chorvátska na MS, vrátane postupu do finále a druhého miesta v Rusku 2018 a vlaňajšieho zisku bronzových medailí v Katare. Po šampionáte ho médiá obviňovali zo sympatií k fašizmu, pretože na večierku po návrate domov spieval pieseň z čias druhej svetovej vojny, ktorá obsahuje nacistické slogany. Lovren sa vtedy bránil, že išlo o vlasteneckú pesničku, ktorá sa týka jeho vlasti a "znamená iba to, že miluje svoju krajinu".