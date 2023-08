Lozano bude naďalej hlavný tréner futbalovej reprezentácie Mexika

Mexiko 11. augusta (TASR) - Jaime Lozano bude aj naďalej hlavný tréner futbalovej reprezentácie Mexika. Doteraz viedol tím ako dočasný kormidelník, no národná federácia mu dala dôveru po triumfe na Gold Cupe.



Štyridsaťštyriročný kouč viedol v rokoch 2018 až 2021 výber krajiny do 23 rokov a získal s ním bronz na OH v Tokiu. "Chceme dať dôveru mexickému trénerovi," povedal výkonný prezident federácie Ivar Sisniega. Informovala agentúra AP.