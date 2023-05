Lozano utrpel v zápase Neapola s Fiorentinou zranenie kolena

Neapol 7. mája (TASR) - Mexický futbalista Hirving Lozano z SSC Neapol utrpel v nedeľnom zápase s Fiorentinou zranenie kolena. Informoval o tom portál football-italia.Tesne pred polčasovou prestávkou sa dvadsaťsedemročný krídelník dostal do súboja so Sofyanom Amrabatom.



Podľa talianskych médií sa mexický reprezentant spočiatku obával, že sa mu koleno vykĺbilo. To, či v jeho prípade ide o poškodenie väzov alebo len o podvrtnutie kolena, ukážu lekárske vyšetrenia. Lozano má s Neapolom platný kontrakt do 30. júna 2024.