Ľubomír Moravčík oslavuje jubileum 60 rokov

Bratislava 22. júna (TASR) - V nedeľu 22. júna oslávi životné jubileum 60 rokov bývalý československý a slovenský futbalový reprezentant Ľubomír Moravčík. Typický špílmacher si zahral v roku 1990 na finálovom turnaji MS v Taliansku, v roku 1992 ho vyhlásili za najlepšieho futbalistu Československa a v roku 2001 aj už samostatného Slovenska. Ako tréner viedol Ružomberok a Zlaté Moravce aj slovenskú reprezentáciu do 16 rokov.



Moravčík patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenského futbalu. Niekdajší ofenzívny stredopoliar sa počas svojej bohatej kariéry presadil na klubovej i reprezentačnej úrovni a po jej skončení sa aktívne zapojil do rozvoja futbalu na Slovensku v úlohách trénera, funkcionára a verejného činiteľa.



Narodil sa 22. júna 1965 v Nitre. Futbalovo vyrastal v tamojšej Plastike, kde si ho v mladom veku všimli reprezentační tréneri. Na seniorskej úrovni debutoval v roku 1983. V roku 1990 prestúpil do francúzskeho klubu AS Saint-Étienne, neskôr hral za Bastiu, nemecký Duisburg, japonskú Nagoju Grampus Eight a škótsky Celtic Glasgow, s ktorým získal viaceré trofeje a stal sa miláčikom fanúšikov. V „zeleno-bielych“ farbách získal dva tituly, pohár a dva ligové poháre a vytvoril pamätné duo s útočníkom Henrikom Larssonom. Kariéru ukončil v roku 2002 v japonskom JEF United Chiba.



Za československú reprezentáciu odohral 42 zápasov a strelil sedem gólov, za Slovensko nastúpil 38-krát a skóroval šesťkrát. Zúčastnil sa na MS 1990 v Taliansku, kde sa ČSFR prebojovala do štvrťfinále.



Po aktívnej kariére pôsobil ako športový funkcionár, tréner mládeže i asistent v kluboch, napríklad v ŠKF Sereď. V roku 2024 bol uvedený do Siene slávy slovenského futbalu. V súčasnosti pôsobí ako poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja a člen predstavenstva FC Nitra, kde sa angažuje v podpore mládežníckeho športu.



Moravčík bol známy svojou technickou zručnosťou, obojnohým vedením lopty a schopnosťou rozhodovať zápasy. V medzinárodnom kontexte si ho vážia aj osobnosti ako Zinedine Zidane. Legendárny Francúz ho označil za jedného z najlepších hráčov, proti ktorým hral.