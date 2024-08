Ľubomír Višňovský sa stane novým členom Siene slávy slovenského hokeja

ČLENOVIA SIENE SLÁVY SLOVENSKÉHO HOKEJA



2002: Vladimír Dzurilla, Michal Polóni, Ladislav Horský, George Gross, Ladislav Troják, Stan Mikita, Václav Nedomanský, Ján Starší, Jozef Golonka, Peter Šťastný (vystúpil v roku 2009)



2003: Miroslav Červenka, Rastislav Jančuška, Ján Jendek, Vojtech Okoličány



2004: Milan Kužela, František Gregor, Karol Fako, Vincent Lukáč



2005: Jaroslav Walter, Igor Liba



2006: Rudolf Tajcnár



2007: Dušan Pašek



2008: Dušan Faško



2009: Dárius Rusnák



2011: Július Haas, Ján Mitošinka, Róbert Švehla



2012: Pavol Demitra



2014: Zdeno Cíger



2018: Miroslav Šatan



2019: Ferdinand Marek, Oto Haščák, Július Šupler, Ján Filc



2021: Peter Bondra



2022: Žigmund Pálffy



2023: Marián Hossa



2024: Ľubomír Višňovský



Bratislava 18. augusta (TASR) - Tridsiatym ôsmym členom Siene slávy slovenského hokeja sa stane Ľubomír Višňovský. Niekdajšieho vynikajúceho obrancu uvedú do prestížnej spoločnosti počas galavečera Hokejista roka, ktorý sa uskutoční v pondelok 26. augusta od 20.00 h na Bratislavskom hrade. Informoval o tom web hockeyslovakia.sk.Štyridsaťosemročný Višňovský bude jediný laureát do Siene slávy v roku 2024. Spomedzi kandidátov ho vybrala Nominačná komisia Siene slávy slovenského hokeja, ktorá je zložená z jej zakladateľov, členov i funkcionárov z prostredia SZĽH.povedal prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan.Topoľčianskeho rodáka vystrelilo do veľkého hokeja pôsobenie v bratislavskom Slovane od sezóny 1994/95. Juniorskú reprezentáciu pomohol v tých časoch dostať z C-kategórie MS do elitnej spoločnosti a v sezóne 1995/96, ako 20-ročný, debutoval aj v reprezentačnom A-tíme. Od začiatku sa zaradil k jeho obranným pilierom, na prelome tisícročí už patril k lídrom. V období medailovej žatvy slovenského hokeja zozbieral kompletnú zbierku cenných kovov. Začal striebrom na MS 2000 v Petrohrade, pokračoval zlatom o dva roky neskôr v Göteborgu a finišoval bronzom o rok na to v Helsinkách. Za Slovensko nastúpil celkovo v 141 stretnutiach, v ktorých strelil 18 gólov. Odohral 10 svetových šampionátov s bilanciou 61 zápasov a 44 bodov (10+34). Hral na štyroch olympijských turnajoch vrátane Vancouveru 2010, kde bol súčasťou výberu, ktorému v tretej tretine duelu s Fínskom ušla bronzová medaila po obrate súpera z 1:3 na 5:3.Do NHL ho v roku 2000 zo 118. miesta draftovali Los Angeles Kings. V kalifornskom klube prežil najkrajšie obdobie profiligového života, strávil v ňom sedem sezón a vypracoval sa do pozície asistenta kapitána. Neskôr pôsobil v Edmontone, Anaheime a New Yorku Islanders. V NHL nastúpil spolu na 883 duelov v základnej časti so ziskom 495 bodov (128+367), v play off pridal 28 štartov (0+8). Na konte má aj dve sezóny v KHL v drese bratislavského Slovana, s ktorým však žal úspechy ešte počas pôsobenie v slovenskej extralige. V zbierke má tri tituly slovenského šampióna." povedal Višňovský pre hockeyslovakia.sk.