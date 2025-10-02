Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Luca Zidane premiérovo figuruje v nominácii Alžírska

Na snímke Zinedine Zidane a Luca Zidane. Foto: TASR/AP

Dvadsaťsedemročný brankár reprezentoval Francúzsko v mládežníckych súťažiach, ale nikdy nie v seniorskom národnom tíme a má nárok na reprezentáciu Alžírska.

Autor TASR
Alžír 2. októbra (TASR) - Luca Zidane, syn francúzskej futbalovej legendy Zinedina Zidanea, prvýkrát figuruje v nominácii Alžírska. Hlavný tréner Vladimir Petkovič ho zaradil do 26-členného tímu pre nastávajúce zápasy kvalifikácie MS 2026 proti Somálsku a Ugande (9. a 11. októbra).

Dvadsaťsedemročný brankár reprezentoval Francúzsko v mládežníckych súťažiach, ale nikdy nie v seniorskom národnom tíme a má nárok na reprezentáciu Alžírska prostredníctvom rodinných väzieb svojho otca. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) pred dvoma týždňami schválila zmenu národnej kvalifikácie pre Zidanea, ktorý aktuálne pôsobí v španielskom druholigovom tíme Granada.
