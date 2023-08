Lucas Hernandez je po vážnom zranení späť v nominácii Francúzska

Nominácia Francúzska na zápas kvalifikácie ME proti Írsku a prípravný duel s Nemeckom:



brankári: Alphonse Areola (West Ham United), Mike Maignan (AC Miláno), Brice Samba (Racing Lens)



obrancovia: Axel Disasi (FC Chelsea), Lucas Hernandez (Paríž Saint-Germain), Theo Hernandez (AC Miláno), Ibrahima Konate (FC Liverpool), Jules Kounde (FC Barcelona), Benjamin Pavard (Inter Miláno), William Saliba (FC Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Mníchov)



stredopoliari: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Boubacar Kamara (Aston Villa), Adrien Rabiot (Juventus), Aurelien Tchouameni (Real Madrid)



útočníci: Kingsley Coman (Bayern Mníchov), Ousmane Dembele (Paríž Saint-Germain), Olivier Giroud (AC Miláno), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt), Kylian Mbappe (Paríž Saint-Germain), Marcus Thuram (Inter Miláno)



Paríž 31. augusta (TASR) - Francúzsky futbalista Lucas Hernandez sa deväť mesiacov po vážnom zranení kolena vracia do reprezentačného tímu. Tréner "Les Bleus" Didier Deschamps povolal 27-ročného obrancu Paríža Saint-Germain na zápas kvalifikácie ME 2024 proti Írsku (7. septembra) a prípravný duel s Nemeckom (12. septembra).Súčasťou 23-členného kádra je aj útočník PSG a najlepší strelec MS 2022 Kylian Mbappe. Vicemajstri sveta z Kataru zatiaľ v štyroch dueloch kvalifikácie ME ani raz neinkasovali a majú na konte plný počet 12 bodov. Informáciu priniesla agentúra AFP.