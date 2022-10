Lucas Hernandez už trénuje s Bayernom, mal by stihnúť šampionát

Mníchov 31. októbra (TASR) - Francúzsky futbalový reprezentant Lucas Hernandez sa v pondelok opäť zapojil do tréningového procesu Bayernu Mníchov a do začiatku MS 2022 by sa mal úplne zotaviť. Informovala o tom agentúra AFP. Dvadsaťšesťročný obranca utrpel v septembrovom dueli Ligy majstrov proti Barcelone (2:0) zranenie slabín.