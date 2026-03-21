Sobota 21. marec 2026
Lučenec a Levice vyhrali doma úvodné stretnutia semifinále extraligy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Futsal Team Levice zvíťazil v prvom stretnutí nad Tatranom Prešov 10:7.

Autor TASR
Bratislava 21. marca (TASR) - Favorizované tímy v semifinálových sériách futsalovej extraligy potvrdili v úvodných domácich dueloch svoje postavenie. Futsal Klub Lučenec zdolal oslabenú Pinerolu Bratislava 3:0, keď hostia nastúpili bez viacerých kľúčových hráčov. Futsal Team Levice zvíťazil v prvom stretnutí nad Tatranom Prešov 10:7.



futsal extraliga - semifinále, prvé zápasy /na 3 víťazstvá/:

Futsal Klub Lučenec – Pinerola 1994 FA Bratislava 3:0 (2:0)

Góly: 1. Vuletič, 18. Lacko, 35. Belaník

/stav série 1:0/



Futsal Team Levice – Tatran Prešov 10:7 (7:5)

Góly: 1., 13., 16. a 40. T. Bielik, 3. Gutierrez Forero, 4. J. Kuhajdík (vlastný), 5. a 14. M. Bielik, 25. a 36. De Sousa Ferreira – 2. D. Kuhajdík, 8. Serečin, 13., 17. a 40. Trojan, 13. Beliš, 39.Rakica (vlastný)

/stav série 1:0/
