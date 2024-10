Lučenec bude hrať v elitnom kole proti Palme, Semeju a Bielsku-Biala

Nyon 31. októbra (TASR) - Futsalisti Mimelu Lučenec si zahrajú v elitnom kole Ligy majstrov v D-skupine proti organizátorom miniturnaja Illes Balears Palma, kazašskému Futsal Club Semej a poľskému tímu Record Bielsko-Biala. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v sídel Európskej futbalovej únie v Nyone.



Elitné kolo sa hrá skupinovým spôsobom na miniturnajoch a je na programe do 26. novembra do 1. decembra. Žreb rozdelil šestnásť postupujúcich do štyroch skupín, pričom z každej postúpi do májového Final Four len víťazný tím.



Lučenec pristál v skupine najväčšieho favorita, Palma totiž vyhrala európsky titul v posledných dvoch sezónach a je jediný tím, ktorý zdvihol nad hlavu trofej vo svojich úvodných dvoch ročníkoch v súťaži od Castellónu- Tomu sa to podarilo v rokoch 2002 a 2003. Tím z Baleárskych ostrovov vo svojich doterajších 19 zápasoch v LM ešte neprehral.



Lučenec si vybojoval postup medzi najlepších 16 klubov Európy víťazstvom na domácom turnaji hlavného kola, na záver ktorého zdolal v priamom súboji o postup šampióna Malty Luxol St. Andrews 3:2. Lučenec je druhý slovenský klub, ktorý sa prepracoval medzi šestnástku najlepších, doteraz to dosiahol iba Slov-Matic FOFO Bratislava. Prvýkrát sa mu to podarilo v sezóne 2007/08, keď v štvorčlennej skupine obsadil 3. miesto so ziskom jedného bodu. Následne si zahral v elitnom kole aj v ročníkoch 2008/09, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, no vo všetkých prípadoch bez postupu do ďalšej fázy. Maximom bol v sezóne 2015/16 zisk štyroch bodov.