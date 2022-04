Basketbalisti Lučenca a Levíc sa pobijú o ligový titul

Spišskí Rytieri - Patrioti Levice 48:61 (19:29)



Najviac bodov: Morsell 12, Stevanovič, Baťka po 10 Freeman 17, Bachan 12, Mccallum 11, 800 divákov



/na zápasy 1:3, do finále postúpili Levice/



BKM Lučenec - BC Komárno 79:68 (44:27)



Najviac bodov: Johns 17, Buie 14, Castlin 13 - Duffy 19, Vlahovič 17, Djordjevič 8, 850 divákov



/na zápasy 3:1, Lučenec postúpil do finále/

Spišská Nová Ves 13. apríla (TASR) - Patrioti Levice postúpili do finále play off Niké SBL. Vo štvrtom zápase semifinále vyhrali na palubovke Spišských Rytierov 61:48 a sériu hranú na tri víťazstvá 3:1.Lučenec 13. apríla (TASR) - Druhými finalistami play off Niké SBL sa po Leviciach stali basketbalisti BKM Lučenec. Vo štvrtom semifinále zdolali BC Komárno 79:68 a sériu hranú na tri víťazstvá vyhrali 3:1.