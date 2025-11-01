< sekcia Šport
Lučenec na záver skupiny prehral so švajčiarskou Minervou 3:4
Na hosťujúcej strane sa rozohral Gomes a dvoma gólmi otočil v druhom polčase vývoj duelu na stranu hostí.
Autor TASR
Lučenec 1. novembra (TASR) - Futsalisti Lučenca sa rozlúčili s účinkovaním v šiestej skupine hlavného kola Ligy majstrov domácou prehrou 3:4 so švajčiarskou Minervou. V skupine tak obsadili nepostupovú štvrtú priečku s bilanciou jednej výhry a dvoch prehier.
Lučenčania chceli dopriať svojim fanúšikom aspoň víťaznú radosť v záverečnom zápase a v prvom polčase mali herne navrch, čo dokumentovali tri presné zásahy. Lenže na hosťujúcej strane sa rozohral Gomes a dvoma gólmi otočil v druhom polčase vývoj duelu na stranu hostí.
Liga majstrov - hlavné kolo - 6. skupina:
FUTSAL KLUB Lučenec - Futsal Minerva 3:4 (3:2)
Góly: 6. Vuletič, 11. Encinas (vlastný), 20. Wellington - 16. Fernando, 20. Tomič, 24. a 24. Gomes
ďalší výsledok 6. skupiny:
Hjorring Futsal Klub - MNK Buba Mara 4:12 (3:5)
konečná tabuľka:
1. Hjorring 3 2 0 1 13:18 6*
2. Buba Mara 3 1 1 1 13:9 4
3. Minerva 3 1 1 1 9:9 4
4. LUČENEC 3 1 0 2 9:8 3
*istý postup do play off
