Lučenec na záver skupiny prehral so švajčiarskou Minervou 3:4

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na hosťujúcej strane sa rozohral Gomes a dvoma gólmi otočil v druhom polčase vývoj duelu na stranu hostí.

Autor TASR
Lučenec 1. novembra (TASR) - Futsalisti Lučenca sa rozlúčili s účinkovaním v šiestej skupine hlavného kola Ligy majstrov domácou prehrou 3:4 so švajčiarskou Minervou. V skupine tak obsadili nepostupovú štvrtú priečku s bilanciou jednej výhry a dvoch prehier.

Lučenčania chceli dopriať svojim fanúšikom aspoň víťaznú radosť v záverečnom zápase a v prvom polčase mali herne navrch, čo dokumentovali tri presné zásahy. Lenže na hosťujúcej strane sa rozohral Gomes a dvoma gólmi otočil v druhom polčase vývoj duelu na stranu hostí.



Liga majstrov - hlavné kolo - 6. skupina:

FUTSAL KLUB Lučenec - Futsal Minerva 3:4 (3:2)

Góly: 6. Vuletič, 11. Encinas (vlastný), 20. Wellington - 16. Fernando, 20. Tomič, 24. a 24. Gomes



ďalší výsledok 6. skupiny:

Hjorring Futsal Klub - MNK Buba Mara 4:12 (3:5)




konečná tabuľka:

1. Hjorring 3 2 0 1 13:18 6*

2. Buba Mara 3 1 1 1 13:9 4

3. Minerva 3 1 1 1 9:9 4

4. LUČENEC 3 1 0 2 9:8 3

*istý postup do play off
