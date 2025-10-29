< sekcia Šport
Lučenec odštartoval domáci miniturnaj víťazne, Buba Maru zdolal 4:0
Lučenec figuruje v hlavnom kole LM v ceste B, z ktorej postupujú medzi najlepších 16 mužstiev súťaže len víťazi štyroch skupín.
Autor TASR,aktualizované
Lučenec 29. októbra (TASR) - Futsalisti Lučenca vstúpili do miniturnaja hlavného kola Ligy majstrov víťazne. V stredu na domácej palubovke zdolali šampióna Bosny a Hercegoviny MNK Buba Mara 4:0 v rámci 6. skupiny. Na triumfe slovenského majstra sa gólovo podieľali Vuletič, brankár Mičuda, Ševčík a Greško.
Lučenec figuruje v hlavnom kole LM v ceste B, z ktorej postupujú medzi najlepších 16 mužstiev súťaže len víťazi štyroch skupín. Hala v Lučenci hostila v stredu aj úvodný duel 6. skupiny, v ktorom dánsky majster Hjorring zdolal švajčiarskeho šampióna Minerva 5:4.
Zverencov Mariána Berkyho čaká ďalšie stretnutie na domácej palubovke už vo štvrtok 30. októbra o 19.00 h, keď si zmerajú sily s Hjorringom. V sobotu 1. novembra o 19.00 h zakončia 6. skupinu súbojom s Minervou. Medzi najlepších 16 tímov LM sa už raz prebojovali, v minulej sezóne premiérovo.
hlas po zápase /zdroj: Arena Sport/:
Marián Berky, tréner Lučenca: „Buba Mara má kvalitných hráčov, či už Chorvátov, Slovincov, Bosniakov. Bolo to náročné na psychiku, ale zvládli sme to. Je to prvý krok a verím, že zajtra spravíme druhý. Ak Buba Mara zvíťazí, tak my sa musíme sústrediť na to, aby sme zvíťazili, a môžeme postupovať. Je to vzpruha, keď od úvodu vedieme, a potom to už vieme nejakým spôsobom ubrániť, možno pridať ďalšie góly. Dnes si zaslúžia pochvalu všetci, lebo boli naozaj skvelí. Keď sme viedli 4:0, tak som už veril, že zvíťazíme. Dobre sme bránili power-play súpera, striedali sme hráčov. Atmosféra bola výborná, naši aj ich fanúšikovia, všetci si zaslúžia pochvalu. My sme sa im odvďačili víťazstvom.“
Liga majstrov - hlavné kolo - 6. skupina:
MNK Buba Mara - FUTSAL KLUB Lučenec 0:4 (0:3)
Góly: 3. Vuletič, 18. Mičuda, 19. Ševčík, 24. Greško
ďalší výsledok 6. skupiny:
Futsal Minerva - Hjorring Futsal Klub 4:5 (1:4)
tabuľka:
1. FUTSAL KLUB Lučenec 1 1 0 0 4:0 3
2. Hjorring Futsal Klub 1 1 0 0 5:4 3
3. Futsal Minerva 1 0 0 1 4:5 0
4. MNK Buba Mara 1 0 0 1 0:4 0
