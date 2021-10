Lučenec prehral vo futsale, v 1. skupine obsadil posledné miesto

Hlavné kolo futsalovej LM 2021/2022, 1. skupina:



Mimel Lučenec - Benfica Lisabon 1:10 (0:4)

Góly: 30. Serbin - 9. a 36. Čiškala, 16. Romulo, 16. Nilson Miguel, 19. Jacare, 22. Robinho, 23. Fits, 35. Cintra, 37. Silvestre Ferreira, 38. Jesus

Zostava Lučenca: Kušnír (Olinha) - Martins, Genario, Bruno Petterson, Marcilio - Grcič, Serbin, Fehervári, Marton, Greško, Brunovský, Směřička, Čeřovský





Ďalší výsledok:



FP Halle-Gooik - MFK Sinara Jekaterinburg 0:1 (0:0)

Gól: 25. Gerasimov





Tabuľka:



1. Benfica 3 3 0 0 17:3 9*



2. Jekaterinburg 3 2 0 1 5:5 6*



3. Halle-Gooik 3 1 0 2 8:4 3*



4. MIMEL LUČENEC 3 0 0 3 2:20 0



* - postup do Elite round



Lučenec 30. októbra (TASR) - Futsalisti Mimelu Lučenec prehrali v hlavnom kole Ligy majstrov všetky tri zápasy a v tabuľke 1. skupiny obsadili posledné 4. miesto. Slovenský šampión a organizátor miniturnaja utrpel v sobotu potupnú prehru 1:10 od Benficy Lisabon, jeho jediný gól strelil za stavu 0:6 Peter Serbin.Nepostupový osud Lučenca bol jasný už pred stretnutím s portugalským gigantom, spečatili ho predošlé prehry 0:3 s Jekaterinburgom a 1:7 s belgickým tímom Halle-Gooik. Víťazom "lučeneckej" skupiny sa stala Benfica, Lisabončania vyhrali všetky tri zápasy so skóre 17:3.Z každej zo štyroch skupín Main round v tzv. A-úrovni postúpia tri tímy do Elite Round, ktoré sa uskutoční 30. novembra až 5. decembra. Tam ich doplnia štyria víťazi skupín B-úrovne. Prestížna súťaž vyvrcholí budúci rok na prelome apríla a mája záverečným turnajom Final Four.