Lučenec si doma poradil s Interom 101:92

Tipos SBL - výsledky:



17. kolo:



BKM Lučenec - Inter Bratislava 101:92 (53:48)



najviac bodov: Hollins 24 (11 doskokov), Johnson 22 (13 doskokov), Harrell 18 - Caruthers 29, Gunn 18, Hudec 13, 500 divákov







16. kolo:



NEXTGEN Slovakia - Patrioti Levice 63:122 (29:58)



najviac bodov: Urban 21, Minarovjech 11, Solčánsky a Randuška po 8 - Krajčovič 27, Gamble 22, Pažický 18, 101 divákov

Bratislava 19. decembra (TASR) - Basketbalisti tímu BKM Lučenec si poradili na domácej palubovke s Interom Bratislava 101:92 vo štvrtkovom stretnutí 17. kola Tipos SBL. Stále sa v tabuľke nachádzajú na 9. priečke, prvej pod čiarou postupu do play off, no už iba o pol duelu za Svitom.Lučenčania zaznamenali piate víťazstvo v sezóne, keď uspeli tretíkrát z uplynulých štyroch duelov. Interisti naopak tretíkrát z predchádzajúcich štyroch stretnutí prehrali, ich zápasová bilancia je 11:6.Patrioti Levice potvrdili úlohu favorita a v súboji prvého s posledným zvíťazili v 16. kole na palubovke NEXTGEN Slovakia 122:63. Zaznamenali tak jedenáste víťazstvo v rade.