Piatok 24. apríl 2026
Lučenec zdolal Levice 5:3

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Futsal Klub Lučenec - Futsal Team Levice 5:3 (3:2)

Lučenec 24. apríla (TASR) - Obhajca titulu FUTSAL Klub Lučenec zdolal v prvom finálovom zápase play off Extraligy Futsal Team Levice 5:3. V sérii hranej na tri víťazstvá sa ujal vedenia 1:0. Druhý duel je na programe v piatok 1. mája o 19.00 h v Leviciach.



finále play off extraligy vo futsale

prvý zápas /na 3 víťazstvá/

Góly: 4. Greško, 14. Zambrano (vlastný), 15. a 33. Romero Molero, 40. Leovski - 5. a 35. Zambrano, 18. Gutierrez

/stav série: 1:0/



ďalší program finále:

2. zápas: 1. mája o 19.00 h v Leviciach

3. zápas: 8. mája o 19.00 h v Lučenci

prípadný 4. zápas: 11. mája v Leviciach

prípadný 5. zápas: 15. mája v Lučenci


