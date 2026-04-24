Lučenec zdolal Levice 5:3
Futsal Klub Lučenec - Futsal Team Levice 5:3 (3:2)
Autor TASR
Lučenec 24. apríla (TASR) - Obhajca titulu FUTSAL Klub Lučenec zdolal v prvom finálovom zápase play off Extraligy Futsal Team Levice 5:3. V sérii hranej na tri víťazstvá sa ujal vedenia 1:0. Druhý duel je na programe v piatok 1. mája o 19.00 h v Leviciach.
finále play off extraligy vo futsale
prvý zápas /na 3 víťazstvá/
Futsal Klub Lučenec - Futsal Team Levice 5:3 (3:2)
Góly: 4. Greško, 14. Zambrano (vlastný), 15. a 33. Romero Molero, 40. Leovski - 5. a 35. Zambrano, 18. Gutierrez
/stav série: 1:0/
ďalší program finále:
2. zápas: 1. mája o 19.00 h v Leviciach
3. zápas: 8. mája o 19.00 h v Lučenci
prípadný 4. zápas: 11. mája v Leviciach
prípadný 5. zápas: 15. mája v Lučenci
