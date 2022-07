Lucescu bol šokovaný, keď fanúšikovia Fenerbahce kričali meno Putina

Istanbul 28. júla (TASR) - Tréner Dynama Kyjev Mircea Lucescu bol šokovaný, že domáci fanúšikovia Fenerbahce Istanbul skandovali meno ruského prezidenta Vladimíra Putina počas zápasu 2. predkola Ligy majstrov. Ukrajinský tím vyhral na ihrisku súpera 2:1 po predĺžení a postúpil do ďalšej fáze súťaže.



"Stretnutie sa vyvíjalo dobre a nebrali sme do úvahy fanúšikov. Nečakal som však takéto chorály domácich, boli poľutovaniahodné," povedal pre turecký denník Fanatik Lucescu, ktorý na protest vynechal stredajšiu pozápasovú tlačovú konferenciu. V treťom predkole nastúpi Dynamo Kyjev proti rakúskemu Sturmu Graz.



Víťazstvo ukrajinského tímu bolo pozoruhodné vzhľadom na to, že doteraz hral len prípravné zápasy v Európe. Ukrajinskú ligu pozastavili odkedy Rusko napadlo vo februári krajinu. Informovala agentúra dpa.