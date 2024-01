Ludha prestúpil z Podbrezovej do Teplíc

Teplice 3. januára (TASR) - Slovenský futbalový brankár Richard Ludha si vyskúša prvé zahraničné pôsobisko. Člen širšieho kádra reprezentácie prestúpil z FK Železiarne Podbrezová do tímu FK Teplice pôsobiaceho v najvyššej českej súťaži. S klubom zo severu Čiech podpísal trojročnú zmluvu.



Trhovú hodnotu 23-ročného brankára vyčíslil web transfermarkt.com na 400 tisíc eur. Oba kluby prestupovú čiastku oficiálne nezverejnili, no Teplice podľa českého portálu inFotbal.cz zaplatili za slovenského futbalistu iba približne 49-tisíc. Priamo na stránke transfermarkt figuruje suma 50-tisíc eur. "Chceme zvýšiť konkurenciu na brankárskom poste, preto sme priviedli Richarda, ktorý je na Slovensku považovaný za veľmi perspektívneho," uviedol športový riaditeľ FK Teplice Štěpán Vachoušek podľa oficiálnej webstránky.



Tepliciam patrí v súčasnosti 10. miesto v ligovej tabuľke. Na pôsobenie v drese tradičného účastníka najvyššej súťaže sa teší už aj bývalý mládežnícky reprezentant Slovenska: "Som veľmi šťastný a rád, že som tu. Teším sa na nové výzvy a skúsenosti. Prestup do Česka beriem ako posun vpred v mojej kariére."



Ludha bol dlhodobo tímovou jednotkou Podbrezovej, ktorej prispel k postupu do najvyššej Niké ligy. Ludha odchytal v prebiehajúcom ročníku všetkých 18 stretnutí a Podbrezovčania sa aj vďaka jeho výkonom nachádzajú na výbornej 4. priečke tabuľky.