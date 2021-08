Ludrovský zdolal v prvom zápase Chueawonga, uspel aj Trávniček

Paralympijské hry v Tokiu - 1. súťažný deň



Parastolný tenis – zápasy v skupinách



muži - 1. kolo: Martin LUDROVSKÝ (SR) - Thirayu Chueawong (Thaj.) 3:1 (7, -8, 9, 8), Kim Young-Gun (Kór. rep.) - Peter MIHÁLIK (SR) 3:2 (8, -12, -14, 10, 8), Boris TRÁVNÍČEK (SR) – Wanchai Chaiwut (Thaj.) 3:2 (18, -1, 2, -6, 8)



ženy - 1. kolo: Yoon Jiyu (Kór.) - Alena KÁNOVÁ (SR) 3:0 (5, 3, 7)

Tokio 25. augusta (TASR) - Slovenský parastolný tenista Martin Ludrovský úspešne vstúpil do PH 2020 v Tokiu. V stredajšom úvodnom stretnutí v F-skupine dvojhry zdolal Thajčana Thirayua Chueawonga 3:1.Ludrovský zasiahol do hry ako prvý Slovák na podujatí. "Bol to veľmi ťažký zápas. Na paralympiáde sú vždy také, ale tento špeciálne. Nikdy predtým som s ním nehral, nemal som s ním žiadnu skúsenosť. Musel som si ho napozerať na videu. O to som radšej, že som vyhral," uviedol paralympijský šampión zo súťaže družstiev z Londýna 2012 pre portál paralympic.sk.Druhým súperom Ludrovského v skupine bude vo štvrtok Luis Flores z Čile. Pôjde o piaty vzájomný súboj. "" dodal Ludrovský, ktorý si nedáva špecifické ciele: "Radšej nie, idem od zápasu k zápasu a uvidí sa."Z víťazstva sa tešil aj Boris Trávníček. Dvadsaťtriročný debutant na paralympiáde vyhral 3:2 na sety nad Thajčanom Wanchaiom Chaiwutom, hoci v rozhodujúcom sete prehrával 3:5 aj 6:7. "" radoval sa Trávníček.Päťsetový zápas neustál Peter Mihálik. Zdolal ho Kórejčan Kim Young-Gun, hoci musel otáčať zo stavu 1:2 na sety. Alena Kánová proti Kórejčanke Yoon Jiyu veľa šancí nedostala a prehrala 0:3. "," priznala slovenská reprezentantka.