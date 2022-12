Luis Enrique skončil na lavičke Španielska

Dauha 8. decembra (TASR) - Tréner Luis Enrique nebude pokračovať na lavičke španielskej futbalovej reprezentácie. Španielska futbalová federácia (RFEF) vo štvrtok potvrdila, že po vyradení národného tímu v osemfinále MS v Katare nepredĺži koučovi zmluvu.



"Prezident Luis Rubiales a športový riaditeľ Jose Francisco Molina oznámili dnes trénerovi svoje rozhodnutie," uviedla RFEF v stanovisku, z ktorého citovala agentúra AFP.



Španieli skončili na MS už v osemfinále po tom, ako ich zdolalo Maroko 3:0 po jedenástkovom rozstrele. V riadnom hracom čase i po predĺžení sa zápas skončil nerozhodne 0:0. Enrique, ktorého zmluva mala vypršať po konci šampionátu, po vypadnutí sám zvažoval svoje zotrvanie vo funkcii.



Enrique prvýkrát viedol španielsky tím od júla 2018 do júna 2019. Následne pre rodinné dôvody odišiel z funkcie, no v novembri 2019 sa do nej vrátil. Pod jeho vedením sa Španieli prebojovali na EURO 2020 až do semifinále, kde vypadli s neskorším šampiónom Talianskom rovnako po jedenástkovom rozstrele.



"La Furia Roja" začala MS v Katare suverénnym výkonom proti Kostarike (7:0), no bolo to jej jediné víťazstvo na mundiale. Následne remizovala s Nemeckom 1:1 a prehra s Japonskom 1:2 znamenala, že do vyraďovacej fázy sa prebojovala až z druhého miesta v E-skupine.