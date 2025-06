Lukačín nahradil Kostku na poste trénera Iuventy Michalovce

Michalovce 16. júna (TASR) - Novým trénerom hádzanárok Iuventy Michalovce sa stal Michal Lukačín. Na lavičke úradujúceho slovenského majstra vystriedal Petra Kostku, ktorý po úspešnej sezóne zamieril do Poľska. Na trénerskú pozíciu v Iuvente sa vracia po viac ako šestnástich rokoch.



Päťdesiatdvaročný Lukačín pôsobil v Iuvente aj v sezóne 2002/03, keď získala svoj prvý titul a takisto aj v časti ročníka 2008/09. V minulosti viedol aj tímy Veselí nad Moravou, nemecký Trier, či Šaľu. V uplynulých dvoch sezónach bol tréner starších žiačok Michaloviec a v klube pôsobil aj ako šéftréner žiackych družstiev. Jeho asistentmi budú naďalej Frederik Fecák a k brankárkam sa po roku vracia Jan Novák. V realizačnom tíme naopak končia tréner brankárok Teo Paul a asistentka trénera Oľga Perederijová.



„Chcel by som sa obom poďakovať za odvedené služby a v ich ďalších trénerských kariérach im všetci prajeme, aby sa im naďalej darilo,“ povedal pre web Iuventy prezident klubu Patrik Sabov, ktorý k angažovaniu Lukačína uviedol: „Ako som už povedal predtým, Peter Kostka nás svojim rozhodnutím zaskočil. Nemali sme za neho alternatívu a v čase, kedy sú už tréneri na ďalšie sezóny podpísaní, to bola ťažká situácia. Mali sme dve alternatívy, ale napokon sme sa rozhodli práve pre Michala Lukačína, pričom výrazne v jeho prospech zahralo to, že je Michalovčan. Sme v klube radi, že našu ponuku akceptoval. Ide o známeho trénera, ktorý v našom klube pôsobil aj v posledných dvoch rokoch. S dievčatami ukázal progres a iba kúsok chýbal, aby sa tešil zo slovenského titulu. Za Lukačínom je teda vidno odvedená robota a to bol hlavný dôvod, že sa stal našim kandidátom na post ženského trénera. Veríme že sa mu bude dariť a náš tím bude opäť dosahovať dobré výsledky.“



Lukačína ponuka viesť opätovne tím v nadnárodnej MOL lige prekvapila: „Popravde, nečakal som to. Naša dohoda bola taká, že sa ešte rok, či dva povenujem našej mládeži. Prišla ale situácia, že sa chcel Peťo Kostka posunúť ďalej. Následne prišla ponuka od klubu, ktorá má veľmi potešila. Beriem to určite ako novú výzvu a takisto aj ako možnosť pomôcť klubu, pretože tento klub mi je veľmi blízky.“