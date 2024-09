Lukaku debutoval v Neapole gólom a obratom v závere: Dôležitá je výhra

Neapol 1. septembra (TASR) - Belgický futbalový útočník Romelu Lukaku zažil ideálny debut v drese SSC Neapol. K víťazstvu v sobotňajšom zápase 3. kola Serie A nad Parmou (2:1) prispel gólom, ktorým v nadstavenom čase vyrovnal na priebežných 1:1. Jeho spoluhráč Frank Anguissa krátko na to dokonal obrat. Nechýbal pri tom ani slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, ktorý odohral za SSC celý zápas a dostal žltú kartu - prvú od 17. marca.



Lukaku zamieril do Neapola z Chelsea, pričom jeho prestup kluby potvrdili až vo štvrtok po približne mesiac trvajúcich rokovaniach. Do nového pôsobiska ho prilákala aj možnosť pôsobiť pod trénerom Antoniom Contem, pod ktorého vedením v minulosti hral v Interi Miláno. Parma pricestovala do Neapola povzbudená domácim víťazstvom nad AC Miláno 2:1, no napokon odišla bez bodov. Ange-Yoan Bonny ju síce v 19. minúte z penalty poslal do vedenia, no druhopolčasovej prevahe domácich neodolala. Lukaku sa dostal na ihrisko v 62. minúte, keď vystriedal útočníka Giacoma Raspadoriho.



Šance domácich na úspech sa zvýšili v 75. minúte, keď brankár Zion Suzuki dostal v priebehu ôsmich minút dve žlté karty. Hostia v tom čase už nemohli striedať a tak šiel do brány obranca Enrico Del Prato. Jeho čisté konto zmaril v druhej minúte nadstavenia Lukaku, keď sa uvoľnil v šestnástke a krížnou strelou vyrovnal na 1:1. Domáci pokračovali v ofenzívnej aktivite, v druhom polčase sa dostali celkovo k 19 streleckým pokusom (na bránku 4) a napokon strhli víťazstvo na svoju stranu, keď po rohovom kope Davida Neresa hlavou skóroval Anguissa.



"Je môj zvyk, že skórujem v debute, no v dnešnom zápase je najdôležitejšie, že sme zvíťazili. Pracovali sme naozaj tvrdo a úsilie, ktoré sme dali do tréningu, sa vyplatilo. Je pre mňa česť hrať za tento klub a pre týchto fanúšikov. V tíme sa cítim výborne, spoluhráči ma srdečne privítali," poznamenal Lukaku. Pútavý zápas mohol mať remízové vyvrcholenie, no Pontus Almqvist v 15. minúte nadstaveného vo veľkej šanci v šestnástke neprestrelil brankára Alexa Mereta.