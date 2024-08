Lukaku definitívne prestúpil z Chelsea do Neapolu

Neapol 29. augusta (TASR) - Belgický futbalista Romelu Lukaku skompletizoval svoj prestup z Chelsea do SSC Neapol. S talianskym klubom vo štvrtok podpísal trojročný kontrakt a stal sa tak spoluhráčom slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku.



Prestup belgického útočníka sa "ťahal" viac než mesiac, dôvodom boli finančné podmienky. Londýnsky klub zaňho napokon inkasoval 30 miliónov eur. Lukaku odohral za Chelsea v priebehu troch sezón len 44 zápasov a dva ročníky strávil na hosťovaniach v Interi Miláno a AS Rím. Tridsaťjedenročný Belgičan mal aj ponuky zo Saudskej Arábie, do Neapolu chcel prestúpiť hlavne pre možnosť opätovnej spolupráce s trénerom Antoniom Contem. Pod ním hral v Interi, s ktorým získal v roku 2021 ligový titul. Informácie priniesla agentúra AFP.