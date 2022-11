Lukaku ešte nie je úplne fit, proti Maroku začne na lavičke

Al Raján 26. novembra (TASR) - Útočník Romelu Lukaku zrejme nepomôže belgickej futbalovej reprezentácii od začiatku ani v druhom zápase na MS v Katare proti Maroku. Stav 29-ročného hráča milánskeho Interu sa síce po zranení stehenného svalu zlepšuje, no do základnej zostavy v nedeľňajšom súboji F-skupiny s ním tréner určite nepočíta.



"Lekári mi povedali, že nemá význam riskovať. Stav Romelua sa zlepšuje, so spoluhráčmi už absolvoval dva tréningy. Uvidíme, ako bude vyzerať po predzápasovom tréningu a rozhodneme sa, či bude k dispozícii aspoň na istý úsek hry. Od začiatku však stopercentne do zápasu nenaskočí," vyjadril sa kouč Roberto Martinez.



Jeho zverenci vstúpili do šampionátu víťazstvom 1:0 nad Kanadou a v prípade triumfu nad Marokom si zaistia postup do osemfinále.