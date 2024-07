Lukaku je pripravený ísť do Neapola, dohoda je na SSC a Chelsea

Neapol 20. júla (TASR) - Prestup Romelua Lukakua z Chelsea do Neapolu stojí už len na dohode klubov o cene za belgického útočníka. Ten je pripravený klesnúť na prakticky polovičný plat, keďže môže na juhu talianska spolupracovať so svojím bývalým trénerom Antoniom Contem. V prípade prestupu bude Lukaku spoluhráč slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku.



Podľa talianskych a anglických médií už 31-ročný útočník súhlasil v piatok s podmienkami a je pripravený podpísať trojročnú zmluvu. V Neapole by dostal šesť miliónov eur ročne bez bonusov, čo je o päť menej v porovnaní s Chelsea. Tá pýta od SSC za prestup minimálne 35 miliónov eur bez bonusov, pričom Taliani sú momentálne ochotní investovať maximálne 25. K posunu by mohlo prísť budúci týždeň po potenciálnom prestupe Victora Osimhena do Paríža Saint-Germain.



Lukaku odohral za Chelsea v priebehu troch sezón len 44 zápasov a dva ročníky strávil na hosťovaniach v Interi Miláno a AS Rím. Tam pôsobil v uplynulej sezóne a londýnsky klub, s ktorým má zmluvu do júna 2026, s ním v budúcnosti nepočíta. Tridsaťjedenročný Belgičan mal aj ponuky zo Saudskej Arábie, do Neapolu chce prestúpiť pre možnosť opätovnej spolupráce s trénerom Antoniom Contem. Pod ním hral v Interi, s ktorým získal v roku 2021 ligový titul.