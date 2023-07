Lukaku má bližšie do Juventusu ako do Interu, Milánčania sú sklamaní

Miláno 15. júla (TASR) - Futbalový klub Inter Miláno je sklamaný zo správania sa Romelua Lukakua a jeho zástupcov, ktorí odmietajú rokovať o novej zmluve. Finalista uplynulého ročníka Ligy majstrov by belgického útočníka rád získal z FC Chelsea na trvalý prestup, no do svojich radov sa ho snaží získať aj Juventus Turín.



Lukaku v uplynulej sezóne u "modro-čiernych" hosťoval a v 25 zápasoch si pripísal 10 gólov. Inter podľa Sky Sport Italia pripravil pre Londýnčanov ponuku na 35 miliónov eur, no zástupcovia Lukakua o nej odmietli rokovať, lebo čakajú, ako sa situácia vyvinie v Juventuse. Turínčania sú údajne ochotní zaplatiť ešte o 2,5 milióna viac, no najprv potrebujú zarobiť peniaze za predaj Dušana Vlahoviča. Chelsea by naopak najradšej uzavrela obchod čo najskôr. Corriere dello Sport už v týždni informoval, že Lukaku uzavrel predbežnú dohodu s Juventusom.