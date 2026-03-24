Lukaku nebude hrať za Belgicko v prípravných dueloch v USA

.
Romelo Lukaku. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Brusel 24. marca (TASR) - Útočník Neapolu Romelu Lukaku nenastúpi za Belgicko počas nadchádzajúcich prípravných duelov pred MS 2026. Reprezentačnú prestávku využije na získavanie kondície.

Lukaku sa v prebiehajúcej sezóne na trávniku takmer neobjavil, vyradilo ho zranenie zadného stehenného svalu. Do zostavy Neapola sa vrátil iba nedávno a odohral celkovo iba približne 40 minút v deviatich dueloch Serie A. Belgičanov čaká v sobotu zápas v Atlante proti USA a o tri dni neskôr v Chicagu proti Mexiku. Informovala agentúra AP.
.

Neprehliadnite

Prezident Pellegrini prijal legendy z ME 1976: Sú inšpiráciou

BARÁK: Z DNA nezistíte len možné choroby, ale aj váš pôvod či talent

Prezident podpísal novelu Trestného zákona, ktorá ruší nahradenie ÚOO

Hokejová reportérka zomrela spolu s deťmi pri požiari vo vlastnom dome