Lukaku nebude hrať za Belgicko v prípravných dueloch v USA
Autor TASR
Brusel 24. marca (TASR) - Útočník Neapolu Romelu Lukaku nenastúpi za Belgicko počas nadchádzajúcich prípravných duelov pred MS 2026. Reprezentačnú prestávku využije na získavanie kondície.
Lukaku sa v prebiehajúcej sezóne na trávniku takmer neobjavil, vyradilo ho zranenie zadného stehenného svalu. Do zostavy Neapola sa vrátil iba nedávno a odohral celkovo iba približne 40 minút v deviatich dueloch Serie A. Belgičanov čaká v sobotu zápas v Atlante proti USA a o tri dni neskôr v Chicagu proti Mexiku. Informovala agentúra AP.
