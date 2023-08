Lukaku odchádza na hosťovanie z Chelsea do AS Rím

Rím 29. augusta (TASR) - Belgický futbalista Romelu Lukaku napokon odíde z FC Chelsea na ročné hosťovanie do AS Rím. Informovali o tom viaceré anglické médiá.



Hráč sa od nedele nachádza v talianskej metropole, pričom medzitým prišlo k dohode oboch klubov ohľadom výšky odstupného. Rimania súhlasili, že za Lukakua zaplatia Chelsea čiastku vo výške 9,2 milióna eur. Po absolvovaní lekárskej prehliadky tak nebude nič brániť tomu, aby si Lukaku obliekal dres AS Rím a tretíkrát v kariére sa jeho cesty skrížili s trénerom Josem Mourinhom.



Chelsea sa počas celého leta snažila belgického zakončovateľa zbaviť. Pokročilé rokovania mal rozbehnuté milánsky Inter, v ktorom Lukaku pôsobil počas uplynulého ročníka. "Nerazzurri" však stratili o hráča záujem po tom, ako zistili, že tajne rokoval s jeho najväčšími rivalmi AC Miláno a Juventusom Turín.