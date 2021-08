Lukaku podpísal päťročný kontrakt s Chelsea

Londýn 12. augusta (TASR) - Belgický futbalový útočník Romelu Lukaku prestúpil z Interu Miláno do londýnskej Chelsea. S úradujúcim víťazom Ligy majstrov podpísal päťročný kontrakt.



"Romelu Lukaku sa vrátil do modrého dresu Chelsea. Belgičan podpísal päťročný kontrakt a do tímu európskych šampiónov Thomasa Tuchela pridá streleckú silu," uvádza sa na oficiálnej stránke klubu.



Prestupová čiastka sa mala podľa viacerých médií vyšplhať až na 115 miliónov eur, čo je rekord The Blues. Informoval o tom napríklad Sky Sports. Dvadsaťosemročný kanonier sa vrátil na Stamford Bridge po siedmich rokoch. Počas prvého pôsobenia v klube (2011-2014) sa však nepresadil do základnej zostavy a po dvojročnom hosťovaní prestúpil do Evertonu.



Nasledovala dvojročná anabáza v Manchestri United, odkiaľ v roku 2019 prestúpil do Interu Miláno. V jeho drese nastúpil na 95 zápasov, strelil 64 gólov a pridal 16 asistencií. Lukaku bol jedným z hlavných strojcov zisku titulu milánskeho klubu, ktorého dres oblieka aj slovenský reprezentačný obranca Milan Škriniar..



Lukaku má na konte aj 64 gólov v 98 stretnutiach v belgickom národnom tíme, s ktorým získal bronz na MS 2018 v Rusku.