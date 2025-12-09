Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lukaku sa po dlhej pauze zapojil do tréningového procesu SSC Neapol

Na snímke Romelu Lukaku. Foto: TASR - Martin Baumann

Lukaku utrpel v lete počas prípravy zranenie stehenného svalu a v tejto sezóne ešte neodohral za Neapol ani jediný súťažný zápas, pripomenula agentúra AFP.

Autor TASR
Rím 9. decembra (TASR) - Belgický futbalový útočník Romelu Lukaku sa po dlhej pauze zavinenej zranením zapojil do tréningového procesu SSC Neapol. Taliansky šampión, ktorého dres oblieka aj slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, nastúpi v stredu v 6. kole hlavnej fázy Lige majstrov na pôde Benficy Lisabon.

Lukaku utrpel v lete počas prípravy zranenie stehenného svalu a v tejto sezóne ešte neodohral za Neapol ani jediný súťažný zápas, pripomenula agentúra AFP. „Uvidíme sa čoskoro," povedal Belgičan po utorňajšom tréningu skupine prítomných novinárov. V Serii A patrí Neapolu druhé miesto o skóre za AC Miláno.
