Lukaku sa vrátil do tímového tréningu Interu Miláno

Miláno 20. októbra (TASR) - Belgický futbalista Romelu Lukaku sa vo štvrtok opäť zapojil do spoločného tréningu s tímom Interu Miláno. Dvadsaťdeväťročný útočník sa vracia do plnej záťaže po zranení ľavého stehna.



Lukaku si ho poranil na tréningu po prehre s Laziom Rím (1:3) koncom augusta a odvtedy nehral. Vrátiť aspoň na lavičku by sa však mohol už v sobotňajšom stretnutí vo Florencii či stredajšom súboji Ligy majstrov s Viktoriou Plzeň. Informovala agentúra AFP.