Lukaku sa z Chelsea vráti do Interu Miláno na ročné hosťovanie

Londýn 22. júna (TASR) - Belgický futbalový útočník Romelu Lukaku sa po nevydarenej sezóne v Chelsea Londýn vráti do Interu Miláno. Do tímu talianskeho vicemajstra má prísť na ročné hosťovanie, informovali viaceré európske médiá. Inter zaplatí londýnskemu klubu osem miliónov eur.



Dvadsaťdeväťročný Lukaku prestúpil z Interu do Chelsea v lete minulého roka za 115 miliónov eur, čo je rekordná suma v histórii "The Blues". Postupne však stratil miesto v základnej zostave kouča Thomasa Tuchela a v Premier League zaznamenal iba osem gólov v 26 dieloch. Preto teraz údajne súhlasil aj so znížením platu, aby mohol opustiť Stamford Bridge. Za Chelsea už predtým hral aj v rokoch 2011 až 2014. V decembri minulého roka v rozhovore pre taliansku televíziu vyjadril nespokojnosť s postavením v klube a v januári sa musel za svoje výroky ospravedlniť.



Nový spolumajiteľ Chelsea Todd Boehly už vyjadril podľa agentúry AFP súhlas s odchodom belgického reprezentanta, ktorý v roku 2021 s Interom oslavoval majstrovský titul. V Chelsea má zmluvu do roku 2026.