< sekcia Šport
Lukaku sa z reprezentačného zrazu nevrátil do Neapola a hrozí mu trest
Autor TASR
Neapol 31. marca (TASR) - Belgický futbalista Romelu Lukaku sa po predčasnom odchode z reprezentačného kempu nevrátil do tréningového procesu Neapola a hrozí mu disciplinárny trest. Lukaku si pre naberanie kondície zvolil návrat do rodnej krajiny, avšak bez dovolenia svojho klubu.
Tridsaťdvaročný útočník odišiel z reprezentačného zrazu minulý týždeň v utorok, do Talianska sa mal podľa tamojších médií vrátiť vo štvrtok ráno. Belgičan sa však zotavuje v Antverpách a Neapol v utorok reagoval oficiálnym stanoviskom. „SSC môže potvrdiť, že Romelu Lukaku nereagoval ani na dnešnú výzvu na návrat. Klub si vyhradzuje právo na primerané disciplinárne opatrenie a rozhodne, či hráč bude súčasťou kádra v najbližšom období,“ citovala z vyjadrenia klubu agentúra DPA.
Lukaku svoje rozhodnutie vysvetlil v pondelok na sociálnej sieti. „Pravda je taká, že v uplynulých týždňoch som sa necítil najlepšie. Vrátil som sa do Belgicka a vyšetrenie ukázalo zápal v bedre. Nikdy by som sa Neapolu neotočil chrbtom, chcem sa však uzdraviť a rozhodol som sa pre rehabilitáciu v Belgicku.“ Bývalý hráč Manchestru United, Interu Miláno či Evertonu naskočil v tejto sezóne na sedem duelov a do všetkých zasiahol len ako náhradník. Príčinou bolo vážne zranenie zadného stehenného svalu.
