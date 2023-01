Lukaku si želá, aby Belgicko trénoval Henry: Má rešpekt u hráčov

Brusel 1. januára (TASR) - Novým trénerom belgickej futbalovej reprezentácie by sa mal stať Thierry Henry. V rozhovore pre Sky Sport Italia toto želanie vyslovil útočník Romelu Lukaku.



Belgicko neuspelo na nedávnych MS v Katare, kde nepostúpilo zo základnej skupiny. Po šampionáte skončil vo funkcii dlhoročný hlavný tréner Roberto Martinez. Španiel nepredĺžil zmluvu so zväzom a ten teraz hľadá jeho nástupcu, ktorý povedie mužstvo v kvalifikácii EURO 2024.



"Poviem to otvorene a bez akýchkoľvek pochybností - novým trénerom Belgicka by sa mal stať Thierry Henry. Má rešpekt u všetkých hráčov. Rozumie futbalu, pozná koučing a vie presne, čo treba zmeniť, aby sme sa vrátili do starých koľají. Pre mňa je ideálny kandidát na post trénera nášho národného tímu," povedal Lukaku o bývalom francúzskom kanonierovi, ktorý bol od mája 2021 asistentom Martineza pri tíme "červených diablov".



Podľa kanoniera milánskeho Interu by vedenie zväzu nemalo hľadať nového kouča v cudzích vodách. "Nemyslím si, že by sme sa mali vybrať touto cestou a začínať od nuly. Aj preto je Thierry Henry moja voľba číslo jeden."



V F-skupine kvalifikácie EURO 2024 si Belgicko zmeria sily s Rakúskom, Švédskom, Azerbajdžanom a Estónskom.