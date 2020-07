Lukaku vyrovnal 70-ročný rekord, ale radšej by privítal tímový úspech

Miláno 26. júla (TASR) - Belgický futbalista Romelu Lukaku sa v sobotnom zápase talianskej najvyššej súťaže podieľal dvoma gólmi na víťazstve Interu Miláno na ihrisku FC Janov (3:0). Dvadsaťsedemročný útočník v tejto sezóne strelil pätnásť gólov u súperov, čím vyrovnal klubový rekord Stefana Nyersa z roku 1950.



Lukaku prišiel do Milána vlani v lete z Manchestru United. V Serii A sa rýchlo udomácnil, dosiaľ odohral 34 ligových zápasov a strelil 23 gólov. Inter je v tabuľke na druhom mieste o štyri body za Juventusom Turín, ktorý má duel k dobru a v nedeľu môže spečatiť majstrovský titul. "Mne osobne sa darí, ale bol by som radšej, ak by sa viac darilo tímu. Máme dobré mužstvo, preto sa nám druhá priečka máli, chceme víťaziť a byť tak vysoko, ako sa len dá," citoval Lukakua portál goal.com.