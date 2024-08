Lukakua vítalo v Neapole viac ako 100 fanúšikov

Neapol 28. augusta (TASR) - Belgický futbalista Romelu Lukaku prišiel v stredu do Neapola, aby uzavrel prestup do tamojšieho SSC. Podľa talianskych médií ho v meste privítalo viac ako 100 fanúšikov pred príchodom na klubovú kliniku, kde absolvoval zdravotnú prehliadku.



Fanúšikovia skandovali jeho meno, Belgičan im opätoval náklonnosť úsmevom. Jeden z ľudí pritom spadol na zem a Lukaku sa zastavil, aby mu pomohol vstať. Talianske médiá uvádzajú, že Lukaku podpíše trojročný kontrakt, pričom klub Serie A zaplatí londýnskej Chelsea 30 miliónov eur, plus 30 percent z akejkoľvek budúcej prestupovej sumy. Tridsaťjedenročný útočník sa tak opäť stretne s trénerom Antoniom Contem, v Interi Miláno pod jeho vedením zaznamenal dve najproduktívnejšie sezóny.



Chelsea kúpila belgického kanoniera z Interu krátko po tom, čo pomohol v roku 2021 "Nerazzurri" k titulu v Serii A ako najlepší strelec tímu s 24 gólmi. V sezóne 2022/2023 však v Interi hosťoval a vlani bol na hosťovaní v AS Rím. V uplynulých týždňoch trénoval v Londýne individuálne, klub mu hľadal kupcu.