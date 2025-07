Lukáš Haraslín odohral prvý zápas s páskou na ruke

Praha 20. júla (TASR) - Slovenský futbalista Lukáš Haraslín má za sebou prvý zápas v českej lige vo funkcii kapitána. Spartu Praha priviedol s páskou na rukáve na sobotňajší zápas 1. kola v Jablonci, jeho tím si zo severozápadu Čiech odniesol bod za remízu 1:1. Dvadsaťdeväťročný krídelník odohral celý duel.



Pražanov viedol z lavičky Brian Priske, ktorý sa vrátil do tímu po tom, čo ich v rokoch 2022 až 2024 priviedol k dom titulom. Jeho zverenci prehrávali po polčase 0:1, po zmene strán sa im podarilo vyrovnať. „Nepremenili sme dve veľké šance, ktoré mohli obraz zápasu zvrátiť hneď na začiatku,“ citovali dánskeho kormidelníka české média.



Priske viedol Spartu v súťažnom zápase prvýkrát po viac ako roku. „Je to veľká škoda, pretože sme skoro prehrávali. Potom musíte doháňať, navyše proti súperovi s veľmi silnou prechodovou fázou a štandardnými situáciami. Z toho som sklamaný, pretože naše šance boli určite väčšie ako tie jablonecké, ale taký je futbal," zhodnotil kouč.



Dánovi pripravili fanúšikovia hostí choreografiu s jeho podobizňou, za čo sa im tréner odvďačil emotívnymi pozdravmi. Výkon Sparty bol lepší najmä v druhom polčase po prestriedaní v strede poľa. „Nepovedal by som, že sme mali problém v zálohe. Šance si chceme vytvárať väčšie, to rozhodne. Aj keď hráme vonku, kde je to logicky zložitejšie. Šance Kuchtu či Krasniqiho, z tých som spätne sklamaný," uzavrel kormidelník Sparty.



Za domácich nastúpil v základe stredopoliar Sebastian Nebyla, ktorý išiel dole v 86. minúte, krátko po tom, ako dostal žltú kartu. V 90. minúte naskočil za jeho tím do hry aj ďalší Slovák Samuel Lavrinčík. Na súpiske hostí naopak chýbal Dominik Hollý, ktorý prestúpil k „rudým“ práve z Jablonca.